La Giunta municipale ha integrato con ulteriori 30mila euro il progetto per i lavori di ristrutturazione di Porta Galiziano. L’intervento economico si è reso necessario per il completamento delle opere a causa dell’aumento del costo dei materiali. «I lavori proseguiranno con la messa in opera del nuovo impianto di illuminazione e gli arredi – ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica, Luisa Isidori – nell’integrazione si è previsto, inoltre, un verde progettato e relativo impianto di irrigazione». All’impegno di spesa iniziale di 90mila euro (60mila euro provenienti dal bando per il decoro urbano e 30mila euro di compartecipazione comunale) sono stati aggiunti ulteriori 30mila euro ad integrazione.