Intensa attività dei carabinieri della compagnia di Civitanova nel fine settimana appena trascorso e che hanno portato ad un bilancio di 4 denunce per guida in stato di ebbrezza, 31 multe per violazioni al codice della strada e 5 daspo urbani ai responsabili di una rissa avvenuta lo scorso 4 luglio sul lungomare nord. Segnalato come assuntore anche un 21enne di Morrovalle e sanzionati due buttafuori che operavano senza licenza.

Denunciato invece per evasione un residente dell’Hotel House che sottoposto ai domiciliari si trovava a spasso per Porto Recanati con gli amici. I militari che sono andati a controllare il rispetto della misura detentiva hanno effettuato diversi controlli, suonando ripetutamente alla porta, ma l’uomo non ha mai aperto la porta. L’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza ha permesso di individuare l’uomo all’esterno della sua abitazione, sul corso principale di Porto Recanati in compagnia di alcuni coetanei. Dovrà rispondere del reato di evasione.

L’attività dell’Arma si è concentrata anche sui locali della movida e sono stati denunciati due buttafuori originari del Maceratese al lavoro in due chalet diversi del lungomare sud di Civitanova. Pur essendo sprovvisti dell’iscrizione all’albo, licenza necessaria per esercitare, si trovavano al lavoro. Per loro una sanzione amministrativa pari a 1600 euro ciascuno.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, sono state elevate 31 contravvenzioni per violazioni al codice della strada: quattro gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza perché sorpresi con il tasso alcolico superiore al limite consentito: un quarantenne originario del Pisano era alla guida della sua Bmw con tasso pari a 1,17 g/l, una 22enne dell’Anconetano invece aveva un tasso di 1,82 g/l, una donna di 44 anni del Fermano un grado di 0,89 g/l, infine un 37ennedell’entroterra anconetano alla guida della sua Fiat Panda ha fatto registrare un tasso etilico di 0,88 g/l. La patente è stata ritirata e trasmessa per i provvedimenti di sospensione. Sul fronte dell’attività antidroga, a Civitanova un ventunenne residente a Morrovalle è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per detenzione di stupefacenti. Fermato in pieno centro nella giornata di domenica pomeriggio è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish.

Infine sono stati tutti individuati i responsabili della rissa che si è verificata lo scorso 4 luglio davanti ad una discoteca del lungomare nord. Per loro sono in corso di esecuzione le notifiche di daspo urbano che vieta l’accesso a diverse zone della città e di frequentare per un anno i locali della zona.

(l. b.)



