di Andrea Cesca

Il consiglio direttivo di Lega ha deliberato (con possibilità di revisione) la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2023/2024. Le quattro squadre marchigiane Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro, sono state inserite nel girone B insieme ad Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres. Quattro formazioni toscane, altrettante marchigiane, due liguri, una piemontese, due sarde, due umbre, due abruzzesi e tre emiliano-romagnole. La grande novità è rappresentata dalla presenza della Juventus Next Gen, di riguardo anche la partecipazione del Perugia di Francesco Baldini, del Pescara di Zdeněk Zeman e della Spal di Domenico Di Carlo. Non c’è più il Siena, privo delle necessarie garanzie per l’iscrizione, tre le compagini neopromosse vale a dire l’Arezzo, il Sestri Levante e il Pineto allenato dal marchigiano Daniele Amaolo.

Dicevamo della “possibilità di revisione”. Il consiglio direttivo di Lega ha preso in esame i possibili scenari che potrebbero scaturire dall’accoglimento dei ricorsi al Consiglio di Stato (fissato per il 29 agosto) delle società che chiedono la riammissione in Serie B. Per non pregiudicare gli interessi e le aspettative di tutte le società per una corretta e tempestiva programmazione dell’attività agonistica sono stati previsti tutti i casi in via cautelativa. In buona sostanza, per quanto riguarda il girone B di Serie C, se l’ultimo grado della giustizia amministrativa dovesse portare all’assenza di riammissioni in B, l’Alessandria (attualmente inserita nel girone A) prenderebbe il posto del Pescara (che scivolerebbe nel girone C dove attualmente figura una X).

La Recanatese debutterà in casa contro la Torres, subito alla seconda giornata (10 settembre) trasferta sul campo della Juventus Next Gen che disputa le partite interne allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. I leopardiani affronteranno il derby con la Fermana in trasferta alla quarta giornata (20 settembre), a Pesaro con la Vis alla nona (22 ottobre), ad Ancona alla quattordicesima (19 novembre). Il Perugia degli ex Federico Melchiorri e Giovanni Pagliari arriverà al “Nicola Tubaldi” il 25 ottobre per la decima giornata.

L’Ancona di Marco Donadel inizierà in trasferta, in Liguria, il proprio campionato, sul campo della Virtus Entella, poi due partite consecutive in casa contro Gubbio e Pineto. La Juventus Next Gen arriverà allo stadio “Del Conero” alla quinta giornata (24 settembre). Detto del derby con la Recanatese, gli altri sono programmati alla settima giornata con la Vis Pesaro in casa (8 ottobre), a Fermo all’undicesima (29 ottobre). Il derby dell’Adriatico con il Pescara, molto sentito dalle rispettive tifoserie, è in calendario alla penultima giornata del girone di andata ad Ancona (17 dicembre).

Il campionato di Serie C prenderà il via il 3 settembre, con una settimana di ritardo rispetto alla data prevista inizialmente, la stagione regolare terminerà il 28 aprile. E’ prevista una sosta il 31 dicembre, mentre si giocherà regolarmente il 23 dicembre (quando si chiuderà il girone di andata). Quattro i turni infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio, 6 marzo. I playoff scatteranno il 5 maggio, i playout l’11 maggio. La Coppa Italia di Serie C inizierà con un mese e mezzo di ritardo, la partenza era prevista per il 20 agosto. Il primo turno eliminatorio è fissato per il 4 ottobre, il secondo turno eliminatorio l’8 novembre, gli ottavi di finale il 29 novembre, i quarti di finale il 13 dicembre. Semifinali (andata 24 gennaio, ritorno 28 febbraio) e finale (19 marzo e 2 aprile).