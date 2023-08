di Laura Boccanera

«Porto Recanati allagata per dieci minuti di pioggia». Il temporale del fine settimana che ovunque ha provocato poco più che disagi, nella zona di via Garibaldi a Porto Recanati ha fatto registrare invece danneggiamenti a garage e abitazioni con oltre 20 centimetri d’acqua che si sono accumulati quando la perturbazione di venerdì sera e anche quella di sabato ha riversato a terra una quantità considerevole di pioggia.

Se altrove però i danni sono stati limitati a qualche disagio e ramo spezzato nella via centrale i tombini non sono riusciti a far defluire l’acqua fino a quando almeno le precipitazioni non sono diminuite. Per le famiglie residenti ha significato però danni e allagamenti.

Una situazione che pare essere diventata la normalità, così almeno lamentano i residenti e che pare peggiorata dai lavori effettuati nel 2020 come racconta un residente, Sandro Gallucci: «Siamo stati fortunati che ha piovuto poco. La metà d’acqua che è caduta in Emilia qualche mese fa ci avrebbe annegato tutti come topi. Tre anni fa sono stati fatti i lavori di pavimentazione e sottoservizi comprese le fogne, ma da allora la situazione è anche peggiorata. Vivo qui da tre anni e anche questa mattina stiamo raccogliendo l’acqua e terminando di pulire quanto danneggiato venerdì sera, e poi di nuovo sabato e poi anche dalla pioggia di ieri».

Sul posto sabato sono arrivati anche i vigili del fuoco e la protezione civile e perfino il sindaco Andrea Michelini. Diverse in questi anni sono state anche le segnalazioni con richieste di interventi risolutivi. Gli allagamenti hanno riguardato infatti via Garibaldi per diversi tratti, con fenomeni più o meno consistenti a seconda della zona.