Va in panico in mare, 30enne salvata dal bagnino. E’ successo a Porto Potenza, nelle acque di fronte alla spiaggia libera, tra gli chalet Giamirma e Nettuno. Ad intervenire il bagnino 20enne Luca Parioli, della cooperativa Cluana, brevettato dalla Società nazionale di salvamento, che era in servizio proprio da Giamirma.

«All’improvviso – racconta il ragazzo – ho sentito delle urla e ho capito subito che era un’emergenza, perché la ragazza stava agitando le braccia. Ho corso per 60 metri sulla battigia e poi ho nuotato altri 50 metri per raggiungere la ragazza. Insieme a me è arrivata anche la bagnina di Nettuno. La ragazza, probabilmente a causa di una buca, era andato in panico. Il pericolo maggiore è che stava cercando di aggrapparsi agli altri due ragazzi che erano con lei, con il rischio di tirare giù anche loro. Fortunatamente non aveva bevuto. Così l’abbiamo subito alzata e portata a riva. Qui l’abbiamo poi tranquillizzata». E tutto è finito per il meglio, senza neanche bisogno dell’intervento dell’ambulanza.