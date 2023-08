La Giunta comunale settempedana ha pianificato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno alcuni tratti di via San Paolo e via Martini della Libertà, di via Salvatore Valerio, via Aldo Moro e via Salvo d’Acquisto, nel quartiere San Paolo, con il rifacimento di diverse pavimentazioni stradali.

Complessivamente sono stati previsti interventi per circa 100mila euro che troveranno copertura con le risorse finanziare comunali del bilancio 2023/2025.

Il degrado raggiunto dalle pavimentazioni esistenti non consentirebbe più di effettuare interventi localizzati e puntuali e, pertanto, anche per eliminare i pericoli indotti al traffico veicolare, si è ritenuto opportuno procedere ad opere di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Obiettivo è quello di migliorare la viabilità pubblica eliminando i pericoli rappresentanti dalla continua formazione id buche e solchi sulla carreggiata e, contestualmente, diminuire i costi di manutenzione.

Il progetto degli interventi è stato redatto dall’area Manutenzioni del Comune.