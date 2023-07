Con quasi 12 chili di catture ha vinto il palio dei pontili l’associazione “La Marina”. Il tradizionale appuntamento annuale del Madiere si è svolto ieri nel tratto di mare davanti Civitanova. Si tratta di una gara di pesca in cui le sette associazioni diportistiche civitanovesi si sfidano per aggiudicarsi il trofeo “Lo sgombro d’oro”, ciascuna rappresentata da una squadra di tre equipaggi scelti al proprio interno tra i pescasportivi più esperti.

A garantire il successo della competizione una splendida giornata di sole e la grande abilità dei 21 equipaggi in gara che hanno animato la manifestazione giunta ormai alla 4° edizione. La gara è iniziata alle 5,45 all’alba e si è conclusa alle 11. Subito dopo sono iniziate le operazioni di pesatura per la definizione della classifica. “Condizioni di tempo splendide ma catture rese difficili dalle alte temperature di questi giorni – ha dichiarato il presidente Gianni Santori – perché in un periodo così caldo è molto difficile convincere i pesci ad abboccare. Ma il risultato più importante è la gara stessa: una sana competizione sportiva in cui non si confrontano singoli pescatori ma le sette associazioni del diporto civitanovese».

Si è aggiudicato la quarta edizione del “Palio dei pontili” ed il trofeo “Lo sgombro d’oro” l’associazione “La Marina” con 16 catture dal peso complessivo di 11,96 kg per un totale di 13565 punti; i tre equipaggi che hanno rappresentato l’associazione sono formati da Bruno Pietrella e Paolo Piantoni, Mario Mobili e Federico Frontoni, Marcello Capriccioni e Renato Bianchetti. L’associazione vincitrice si è aggiudicata il guidone dell’edizione 2023 ed il trofeo “Lo sgombro d’oro” che potrà detenere fino alla prossima edizione del palio nel 2023 quando sarà di nuovo messo in gioco. Assegnato anche un premio ai tre equipaggi vincitori che si sono aggiudicati un ricco bottino di salumi e formaggi offerti dall’associazione.

La premiazione è avvenuta nel pomeriggio presso il pontile “La Marina” nel corso di una simpatica cerimonia alla presenza di quanti hanno preso parte alla gara, dei soci dei pontili, di sportivi e cittadini che hanno voluto festeggiare i vincitori della competizione con un buon bicchiere di birra offerto dal Madiere. «Con la gara di pesca prosegue la stagione sociale 2023 che già guarda alla prossime iniziative: il 18 agosto con il “Palio a vela” una regata che si terrà all’interno del porto di Civitanova ed il 3 settembre con l’evento “A pesca con mamma e papà” una giornata di avviamento alla pesca sportiva destinata ai ragazzi delle scuole medie – ha concluso Santori – Un’altra tappa della tante attività sociali promosse dal diporto civitanovese, testimonianza di una realtà viva che insieme al mondo della pesca professionale costituiscono l’anima del nostro porto e per molti aspetti dell’intera città».