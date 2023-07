Schianto fra una moto e un camion, il conducente della due ruote trasportato con l’elicottero in codice rosso a Torrette.

È accaduto poco prima delle 13,30 a Taccoli di San Severino, a pochi metri dall’incrocio tra la Settempedana e via Ferrante Ferranti. Saranno i carabinieri del Radiomobile di Tolentino, giunti sul posto per i rilievi del caso, a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti sembra una mancata precedenza alla causa del violento impatto fra i due mezzi con l’uomo in sella alla moto, sulla cinquantina, finito rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza giunti sul posto hanno prestato le prime cure del caso al motociclista, rimasto cosciente, e predisposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Ancona.

