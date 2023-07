Festa per l’Arma, si è sposato il comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata, Renato Ventrone. Le nozze sono state celebrate oggi pomeriggio a Camerino. Il tenente Ventrone e Simona Guido, presidente del collegio dei geometri e geometri laureati di Camerino, si sono detti sì alle 18 a Villa Fornari.

La cerimonia è stata celebrata dal vice sindaco di Castelraimondo, Roberto Pupilli, amico della coppia e collega in congedo dello sposo (in rigorosa divisa di gala) nel periodo in cui questi reggeva il comando della stazione carabinieri di Castelraimondo.

Ad accompagnare la cerimonia, alla quale hanno partecipato ufficiali del comando provinciale carabinieri di Macerata e di Ancona, il picchetto d’onore in alta uniforme al comando del capitano Manuel Romanelli, comandante della Compagnia carabinieri di Ancona, che ha visto anche la partecipazione di militari che hanno collaborato con il tenente Ventrone alla stazione carabinieri di Castelraimondo.

Gli sposi, circondati dall’affetto dei loro figli, Chiara, Alex e Alessandro, di parenti e amici, sono stati onorati dalla presenza di tutti i presidenti dei collegi geometri delle Marche, dai delegati della regione Marche della cassa geometri e dal segretario del consiglio nazionale geometri.