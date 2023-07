RisorgiMarche, il festival musicale ideato da Neri Marcorè che ogni anno si svolge nei paesi dell’entroterra marchigiano colpiti dalle scosse di terremoto del 2016, torna al castello di Pitino, una delle fortificazioni che un tempo rappresentavano un vero sistema difensivo di San Severino. L’appuntamento, promosso in collaborazione con il Comune, è per oggi pomeriggio (martedì 25 luglio), a partire dalle 18. Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana suonano Neil Young.

A novembre dello scorso anno, nel pieno delle lavorazioni per l’undicesimo disco dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano e Asso (che era nel team della produzione insieme a Taketo Gohara), hanno scoperto di avere una grande passione per Neil Young. Una passione da cui è nato un tour che presenta sul palco un gioiellino di raffinata intimità, per una sorprendente connessione col mondo del creatore di canzoni immortali come Heart of gold, My my hey hey, Harvest moon, Old man, Comes a time, On the beach, Cowgirl in the sand e tante altre. Non un tributo ovviamente, ma un atto d’amore all’insegna del feeling, della dedizione all’ottima musica, del reciproco scambio di emozioni da offrire al pubblico. Il conoscitore/amante di Neil Young non avrà da rimpiangere il canadese (apprezzando con stupore l’aderenza rispettosa di Godano e Asso al loro musicista del cuore, e al contempo la rispettabile autonomia delle loro qualità artistico – interpretative) e il neofita verrà accolto da note che lo faranno sentire comunque a casa, in quanto affini alle poetiche e alla espressività di Godano, soprattutto in merito alla sua esperienza solista di Mi ero perso il cuore, del 2021. L’evento musicale ripercorrerà il tragitto artistico di Neil Young pescando nella vastità del suo repertorio (con qualche sperabile sorpresa rispetto alle scelte più pronosticabili) e permetterà di ascoltare anche alcuni pezzi di Mi ero perso il cuore, che la presenza di Asso renderà potente e memorabile.