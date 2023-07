La musica del passato accende piazza Del Popolo a San Severino: arriva “90 Mania”. Dalle 21,30 di sabato 29 luglio fino a tarda notte, dj set, live performer, animazione e un frontman per far ballare tutti in uno spettacolo unico e diverso. L’iniziativa, inserita nel cartellone estivo Summer Time, è promossa dal Comune di San Severino e dalla Pro Loco.