Incidente nel pomeriggio lungo la statale 16, a Civitanova. Due persone trasportate in ospedale. E’ successo intorno alle 18 di oggi, in via Principe di Piemonte. Nell’incidente, secondo una ricostruzione dell’accaduto, sono rimaste coinvolte due auto e uno scooter. Ad una delle due vetture è stato sfondato il lunotto posteriore.

Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118 che ha prestato le cure a tre persone, due le ha pori portate in ospedale, a Civitanova (nessuno è grave), da 118 e Croce verde. Il terzo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Civitanova. Per prestare i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Civitanova.

(Foto di Federico De Marco)