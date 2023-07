La campagna della Filcams Cgil “Mettiamo il turismo sottosopra” rivolta ai lavoratori stagionali del settore entra nel vivo con i banchetti informativi. Il sindacato sarà presente il 27 luglio dalle 9 in piazza Brancondi a Porto Recanati durante il mercato settimanale e il 29 luglio sempre dalle 9 in via Trento – isola pedonale – nel cuore del mercato di Civitanova.

«Lo scopo dei banchetti – spiega la Cgil – è quello di far prender coscienza ai lavoratori del settore, dei loro diritti e che il fatto che il lavoro sia stagionale, non da diritto alle aziende di poter rendere il settore un far west con la totale assenza di regole. Nonostante il turismo sia uno dei comparti più importanti per l’economia italiana, rappresentando circa il 13% del Pil nazionale, presenta un elevatissimo tasso di irregolarità circa il 76%, con condizioni che sconfinano nello sfruttamento. Turni interminabili, senza riposi settimanali che mettono anche in allarme per i rischi legati alla sicurezza. Un contratto collettivo nazionale scaduto, per il quale non si vedono rinnovi nel breve periodo, che dia una risposta economica alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno retribuzioni lorde medie annue molto basse».