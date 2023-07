Donna precipita dal secondo piano, trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette: è in condizioni gravi. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 15, in un vicolo del centro di San Severino. E’ lì che una donna di 60 anni è caduta dal secondo piano della casa in cui vive. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118. Viste le condizioni della 60enne, gli operatori dell’emergenza sanitaria hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che nel giro di pochi minuti ha raggiunto San Severino. La donna è stata intubata e caricata sul velivolo che poi l’ha trasportata all’ospedale regionale. Le condizioni della 60enne sono gravi ed è in pericolo di vita. Sul posto per accertare l’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Severino. Dagli accertamenti sin qui svolti l’ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto volontario.