di Laura Boccanera

Onda anomala, panico in spiaggia, ombrelloni e lettini risucchiati dall’acqua. I testimoni: «mai visto niente del genere». Sembrava un piccolo tsunami quanto avvenuto pochi minuti fa sulla costa marchigiana un’onda d’acqua che sale e che ha riguardato non solo il lungomare nord di Civitanova, ma tutta la costa, da Pesaro a Civitanova.

E’ stato un attimo e la marea è avanzata fino a prendere possesso della spiaggia, fino alle prime file di ombrelloni, arrivando alla passarella.

Incredulità mista a panico per chi era in acqua, anche con i bambini, che si è ritrovato all’improvviso a non toccare il fondale e essere spinti in avanti. Quando la marea si è ritirata ha mostrato quanto fosse anomalo, almeno per queste zone, quanto appena accaduto, davanti allo sbigottimento di tutti i bagnanti che mai, in questo specchio d’acqua, avevano assistito ad un fenomeno simile.

Non risultano al momento terremoti in Adriatico registrati dall’Ingv e probabilmente si tratta di un fenomeno naturale di innalzamento della marea come avviene sempre in determinate fasce orarie, ma non con questa repentinità.

Ad aver contribuito forse anche il meteo: in questo momenti infatti nel Medio Adriatico, a metà fra la costa italiana e quella croata si sta sviluppando un violento nubifragio. Ad ogni modo per fortuna la super onda non ha provocato danneggiamenti pesanti o incidenti, ma solo un super lavoro per gli addetti alla spiaggia costretti a recuperare dal mare i lettini e le sdraio e gli oggetti inghiottiti all’improvviso.