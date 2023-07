di Laura Boccanera

Cade dalla finestra da un’altezza di circa 6 metri, muore prima del decollo dell’eliambulanza. Tragedia poco prima dell’alba a Civitanova in piazzale Rosselli, nei pressi della stazione ferroviaria. Un uomo di 83 anni. Augusto Zocchi, è morto a seguito di una caduta dalla finestra dell’abitazione in cui viveva con i familiari.

Verso le 2,30 l’anziano si sarebbe affacciato dalla finestra forse in cerca di un po’ di refrigerio, i familiari stavano dormendo e non si sono accorti dell’uomo che era sveglio in casa. Forse la perdita dell’equilibrio, forse un giramento ed è stato un attimo: l’uomo è precipitato dal primo piano, circa 6 metri di altezza ed è finito a terra di schiena.

La prima a dare l’allarme è stata una clochard che dorme nei pressi della stazione (e tra le persone che ieri erano state sgomberate), che ha iniziato a gridare “aiuto” per attirare l’attenzione.

Un vicino di casa della vittima, che abita nella stessa palazzina ha sentito e chiamato il 112.

L’anziano è stato subito soccorso dall’automedica e dalla Croce rossa, era cosciente e lamentava dolori. L’anziano è stato caricato e condotto fino alla piazzola di atterraggio dell’ospedale dove era atterrata l’eliambulanza per il trasporto a Torrette. Ma l’eliambulanza non si è rialzata per il trasferimento: mentre stava per lasciare la piazzola infatti l’83enne è andato in arresto cardiocircolatorio. Ed è morto, nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori di salvargli la vita.

Zocchi lascia la moglie Ida, il figlio Duilio e i nipoti. L’altro figlio, Andrea, autotrasportatore è morto l’anno scorso ad appena 47 anni a causa di un malore mentre dormiva nel camion. Il funerale si svolgerà domani alle 16,15 partendo dalla casa funeraria Terra e cielo verso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.