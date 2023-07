«Teatro dialettale senza sedie a sufficienza, con spettatori in piedi e senza un palco decente. Nell’anno della scomparsa del compianto Luigi Ciucci, ideatore e curatore dell’iniziativa, è sconcertante vedere tanta sciatteria e mancanza di rispetto nei confronti di tutti i cittadini». I consiglieri comunali Francesco Micucci, Lidia Iezzi, insieme a Giulio Silenzi sottolineano i disagi per gli spettatori del teatro ‘Mpertinende.

La rassegna di teatro dialettale è molta amata ed apprezzata a Civitanova e ogni anno raccoglie un vasto pubblico. Quest’anno l’amministrazione assieme all’azienda TdC ha deciso di allestire gli spettacoli non più in piazza XX Settembre, ma nello spazio aperto del teatro Cecchetti. Ma alle ultime rappresentazioni le sedie erano scarse (270 circa) costringendo moltissimi a mugugnare e rimanere in piedi.

«E’ un’amarezza vedere, come accaduto la settimana scorsa, anziani in piedi o appoggiati alla balaustra o addirittura seduti a terra. Molti sono dovuti andare via perché in quelle condizioni era impossibile a stare due ore in piedi – dicono i democrat – disagi che già dalla prima rappresentazione erano stati da molti evidenziati. La scorsa volta infatti la compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia si è esibita su una pedana di pochi centimetri, tanto che chi sedeva dopo le prime file non ha goduto dello spettacolo ma si è dovuto accontentare per lo più di ascoltare i dialoghi.

E’ inconcepibile se si pensa che l’azienda teatri ha speso l’anno scorso 200mila euro solo per tre concerti in piazza o 170mila euro per gli spettacoli di danza. Cifre molto alte ma per il Teatro ‘Mpertinende non prevede nemmeno un palco o sedie a sufficienza per una iniziativa che in passato passato faceva registrare più di 700 presenze e quando veniva fatta in piazza a volte superava anche le 1000 presenze. Nell’anno della scomparsa del compianto Luigi Ciucci, ideatore e curatore dell’iniziativa, è sconcertante vedere tanta sciatteria e mancanza di rispetto nei confronti di tutti i cittadini. Ora speriamo che Maria Luce Centioni, presidente dei Teatri riesca a trovare un po’ del suo prezioso tempo per occuparsene visto che la soluzione è molto semplice e che si tratta di una iniziativa che non costa quasi nulla ma che fa registrare tantissime presenze, più di tante altre che costano una barca di euro e che tra l’altro vengono fatte senza l’approvazione del bilancio dell’azienda Teatri da parte del consiglio comunale. Anzi di più, a tutt’oggi senza che l’azienda dei Teatri abbia presentato il bilancio di previsione 2023 al consiglio comunale».