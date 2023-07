Successo per l’ultima edizione del Gran Galà della Moda, gremita, sabato sera, piazza del Popolo, a San Severino. Da palazzo Gentili, sontuosa residenza nobiliare settempedana, modelle e modelli hanno sfilato animando con stile il luogo simbolo della città. La serata è stata condotta da Barbara Chiappini e David Romano (che su Sky conduce “Una gita fuoriporta”). Lo spettacolo dedicato al mondo dell’abbigliamento, della calzatura e alle produzioni orafe, è stato intervallato da momenti di danza, dedicati al tango argentino, e da pause musicali con la partecipazione straordinaria di Ludovica Gasparri, direttamente da Musicultura, e della violinista Ilaria Margione.

Premiato sul palco, per la sua sportività, anche l’arbitro di serie A Juan Luca Sacchi che nel ritirare il riconoscimento ha confessato: “Sono un tifoso della Settempeda” strappando così un bell’applauso al numeroso pubblico.

«L’appuntamento che l’associazione Attività produttive e la Confartigianato imprese Macerata, Ascoli e Fermo sono tornate a proporre, con il patrocinio del comune di San Severino e dell’Assemblea legislative delle Marche, ha messo d’accordo tutti» dicono gli organizzatori.

Impeccabili la regia di Chiara Nadenich, la direzione artistica di Marco Moscatelli, per anni volto dell’evento, e la produzione affidata a Fabbricaeventi.com.

A spiegare il vero senso della manifestazione, pensata come vetrina per mostrare la bellezze delle produzioni fashion e stile maceratesi e marchigiane, il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Paoloni, e i rappresentanti di Confartigianato Imprese: Enzo Mengoni nella sua veste di presidente, Giorgio Menichelli, in quella di segretario generale, Paolo Capponi in rappresentanza del settore moda, insieme a Gabriele Prato, responsabile del direttivo territoriale. Con loro anche il presidente dell’associazione Attività produttive, Pierino Verbenesi, e l’anima storica della manifestazione stessa, Renzo Leonori.

Nei momenti istituzionali anche il richiamo alla recente assegnazione, da parte del Touring Club Italiano della Bandiera Arancione a San Severino. Presenti in platea, e poi chiamato per un saluto sul palco, il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, e il consigliere provinciale Laura Sestili.