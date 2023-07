«Cantiere aperto in mezzo a bici e passanti, con betoniere e tagliapiastrelle all’aperto e le norme sulla sicurezza dove sono?». Una dettagliata denuncia pubblica con tanto di foto e video arriva dal consigliere comunale Francesco Micucci che in un post su Facebook documenta lo stato del cantiere sul lungomare nord per la realizzazione della pista ciclabile e dei marciapiedi. I lavori infatti sono in ritardo e hanno finito per coincidere con il pieno della stagione estiva, con i bagnanti e i cicloamatori costretti a fare lo slalom e passare lungo la strada normale per poter procedere.

Ma ad attirare domenica l’attenzione del consigliere comunale è stata la mancanza di protezioni a tutela della pubblica incolumità e del cantiere, con i mezzi da lavoro lasciati in mezzo alla ciclabile senza recinzioni. Tanto che lo stesso consigliere riesce ad entrare nel cantiere e fare il video senza aver incontrato alcuna rete a sbarrare l’accesso. «La situazione del cantiere della pista ciclabile al lungomare nord è assurda – scrive Micucci – dopo essere stato fermo per diverse settimane, da qualche giorno gli operai hanno ripreso a lavorare. Ma mi sembra nella completa inosservanza delle minime norme di sicurezza, con betoniere, tagliapiastrelle e macchinari vari che operano tra passanti, motorini e biciclette. Di vigili che controllano ovviamente manco l’ombra. È particolare poi che il cantiere si trovi proprio di fronte al lido della polizia e al lido del carabinieri. Inoltre i marciapiedi appena fatti sono già diventati parcheggi per bici e moto, pensare di investire in parcheggi per le bici era troppo?».