Cresce la famiglia GiorgioMare, questa volta con una nuova sfida che arriva fino ad oltre oceano: Miami. Dove ieri è stata inaugurata la nuova sede dell’azienda di Urbisaglia.

Un progetto che vede concretizzarsi un sogno del fondatore, il maceratese Giorgio Longhi. «Ho creato questo format di ristorazione veloce – racconta Longhi – dove il cliente può scegliere e degustare uno dei piatti pronti, che oramai sono l’offerta gastronomica che trovate nel negozio GiorgioMare, tranquillamente seduto al tavolo o decidere di acquistarne delle confezioni che si possono facilmente preparare a casa. Piatti come: paella ai frutti di mare, gnocchi con gamberetti e zafferano, cavatelli alla crema di tartufo, tortellini al salmone, fino all’intramontabile spaghetto con le vongole, sono alcuni dei prodotti scelti per il mercato americano, tutte ricette rigorosamente made in GiorgioMare».

Un nuovo format dunque, che farà ingolosire i più curiosi, un concetto nuovo di crescita del marchio GiorgioMare, un’offerta culinaria pensata e studiata per un paese dove il food la fa da padrone. «Tante sono le richieste che ci arrivano da Paesi europei ed extra-europei – continua Longhi – ora iniziamo a mettere la prima bandierina americana, sperando che sia la prima di una lunga serie; aggiungo inoltre che per supportare il nostro piano di crescita, anche con il format tradizionale dei negozi GiorgioMare, che ci vede sul territorio nazionale con circa 75 punti vendita, abbiamo deciso di farci affiancare da un operatore finanziario specializzato (Fondo Agroalimentare italiano I) forti, appunto, del desiderio di diventare un punto di riferimento nazionale ed internazionale nel settore del pesce surgelato e congelato».

