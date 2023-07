Hanno preso il via oggi dalla sede di Camerino gli Open Day Unicam, iniziativa di orientamento esclusivamente in presenza per conoscere da vicino l’ateneo, i corsi di laurea, le strutture ed i servizi in tutte le sedi dell’ateneo. Le studentesse e gli studenti presenti hanno potuto avere informazioni sui corsi di laurea attivati dalle scuole di Bioscienze e medicina veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, Scienze e tecnologie, nonché conoscere tutti i servizi, le agevolazioni e le opportunità messe a disposizione dall’ateneo.

Ad accoglierli in ateneo il rettore Claudio Pettinari, il prorettore vicario Graziano Leoni, la delegata per l’orientamento Valeria Polzonetti e la direttrice della Scuola di studi superiori Carlo Urbani Loredana Cappellacci. «Gli Open Day rappresentano una grande opportunità – ha ribadito Pettinari – per illustrare al meglio l’offerta formativa del nostro ateneo, un ateneo vivo e vivace che non si è mai fermato, che da oltre 20 anni è al primo posto tra gli atenei con meno di 10 mila iscritti e da tre anni al primo posto assoluto tra gli atenei italiani nelle classifiche Censis, che le studentesse e gli studenti continuano a scegliere. Anche per il prossimo anno accademico, inoltre, ci saranno importanti novità nell’offerta formativa, tra tutte il corso di laurea in Scienza dei materiali, per porre l’attenzione su tematiche sempre più attuali e richieste dal mondo del lavoro, che sono anche tra i punti di forza e di eccellenza di Unicam».

«Vogliamo dare alle studentesse ed agli studenti – ha sottolineato Polzonetti – la possibilità di venire a conoscerci, di prendere informazioni sui corsi di studio, di avere informazioni sulle modalità di immatricolazione e sui servizi e sulle agevolazioni che mettiamo loro a disposizione. Dare quindi alle ragazze ed ai ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di scoprire e di conoscere quello che l’ateneo offre per il loro futuro, aiutarli a capire qual è il corso di laurea più adatto ai loro interessi e alle loro aspirazioni».

E’ stato dunque possibile acquisire informazioni utili sui corsi di studi attivati da Unicam, sulle molteplici agevolazioni e borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo in particolare per favore gli studenti meritevoli, sui servizi per gli studenti, sulle possibilità di studio all’estero, sulle possibilità di alloggio, sulle attività culturali extracurriculari, sulle competenze trasversali. Nel pomeriggio hanno potuto visitare le strutture, le aule, i laboratori e gli impianti sportivi.

L’attività di Unicam, però, proseguirà senza soste per tutta l’estate. Domani è in programma l’Open Day alla sede di San Benedetto del Tronto, mentre il 25 luglio alla sede di Ascoli Piceno e il 27 luglio ad essere aperti e visitabili saranno infine e laboratori a Camerino. Intanto, fino all’11 agosto e dal 21 agosto al 8 settembre nelle sedi di Camerino, Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto è in programma l’iniziativa “Porte aperte in Unicam – estate 2023”, mentre fino al 21 luglio sono in programma i Summer Lab. Consultando il calendario disponibile nel sito orientamento.unicam.it è possibile prenotare la propria visita: gli studenti interessati potranno così parlare direttamente con i docenti e visitare le strutture dove si svolgono le attività didattiche e di ricerca, le aule, le biblioteche e laboratori, nonché avere maggiori informazioni sui corsi di laurea.