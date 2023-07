Un investimento di 44 milioni e un nuovo stabilimento a Treia da 30mila metri quadri, che darà lavoro a 60 persone. Si è svolta ieri in Regione, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del Commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, la consegna formale del decreto di approvazione del progetto “Lube for future” che Lube Industries ha presentato per usufruire delle risorse e delle agevolazioni messe in campo dal Pnrr. Il progetto presentato da Lube prevede un investimento di 44 milioni di euro – 27 dei quali dedicati a macchinari ed impianti unici nel settore – finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nel comune di Treia, per la produzione di mobili da cucina, mobili per il living e armadi per il mercato estero.

«Attualmente il fatturato dell’azienda rivolto al mercato estero è pari al 10% del totale ma l’attuale struttura produttiva, pensata per le necessità del mercato italiano, non ci permette di essere competitivi in un contesto internazionale dove le esigenze di prodotto e di servizio sono molto differenti dalle logiche nazionali – spiegano i manager del gruppo Alessio Sileoni e Marcello Giulianelli – Questo nuovo investimento punta a dare centralità ad un elemento chiave di sviluppo che è la realizzazione di prodotti e servizi per la distribuzione specializzata e per il contract che possano sposarsi maggiormente con le richieste del mercato estero». La nuova struttura, che avrà una superficie utile di circa 30mila metri quadri ed impiegherà, secondo i dati forniti dall’azienda, circa 60 nuovi lavoratori ad alta specializzazione, sarà costruita seguendo le ultime direttive in fatto di innovazione, funzionalità e integrazione con il paesaggio circostante, sarà votata al risparmio energetico e costruita secondo i più stringenti criteri di sostenibilità ambientale. Si avvarrà inoltre di linee completamente automatizzate per la produzione flessibile e a “flusso teso” di mobili con caratteristiche tecniche specifiche per il mercato estero.

«Oggi per noi è una giornata molto importante perché prende formalmente il via il progetto industriale più ambizioso in 55 anni di attività. In questa fase, la collaborazione con le istituzioni svolge un ruolo chiave, poiché Lube è alla ricerca di un dialogo diretto e costruttivo per massimizzare i benefici degli investimenti pubblici – racconta Fabio Giulianelli, ad del gruppo Lube – Negli ultimi anni l’azienda si è concentrata sullo sviluppo del mercato interno con la creazione di un nuovo modello di business distributivo fatto di soli negozi monomarca che ad oggi hanno superato le 600 unità. Il 2022 si è chiuso con un fatturato totale di oltre 270milioni di euro e nel 2023 puntiamo ad avvicinarci a quota 300 milioni. Per il raggiungimento di questi risultati è necessario adeguare l’attuale capacità produttiva, che oggi può contare su 4 stabilimenti con una superficie di oltre 150.000 metri quadri ed impianti all’avanguardia tecnologica, con la realizzazione di un progetto ambizioso in grado di cogliere le nuove sfide tecnologiche e commerciali del mercato globale; è questa la via che riteniamo sia necessaria perseguire se consideriamo il livello di saturazione del mercato nazionale».