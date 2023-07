di Laura Boccanera

Finisce con l’auto fuori strada, estratta dai vigili del fuoco. Incidente questa mattina attorno alle 10.15 lungo la strada provinciale delle Vergini a Civitanova Alta. Una ragazza di 26 anni alla guida di una Renault Clio si è scontrata con un’altra Clio e nell’impatto è finita contro la vegetazione a bordo strada dove c’è anche un cordolo in cemento.

L’incidente è avvenuto dal lato guida e per estrarre la giovane automobilista sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova che hanno dovuto tagliare lo sportello per liberare la via di fuga. La 26enne. E.T., è poi stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso di Civitanova. Lamentava dolori, ma era cosciente e non dovrebbe essere grave. A ricostruire la dinamica dell’impatto una pattuglia della polizia municipale intervenuta sul posto. Secondo una prima ricostruzione la Clio con a bordo la ragazza si era fermata su un piccolo piazzale a destra della carreggiata, in direzione Civitanova Alta. Ripartendo non avrebbe visto il sopraggiungere dell’altra Clio, condotta da un ragazzo di Macerata che non ha potuto evitare l’impatto con l’auto. La giovane donna è stata così speronata finendo la corsa contro il cordolo. Illeso l’altro automobilista. La circolazione è rimasta bloccata per un’oretta per consentire le operazioni di soccorso.