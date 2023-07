Guerra ai motorini truccati: raffica di sanzioni. E’ il bilancio di specifici servizi messi in campo dalla polizia locale di Civitanova, che dal 1 luglio ha iniziato a controllare anche di notte la viabilità dei lungomari e del centro. I servizi vengono svolti da due pattuglie e un carroattrezzi per eliminare velocemente le auto parcheggiate in maniera pericolosa.

Particolare attenzione anche ai motorini truccati al chiasso che creano, problematica più volte segnalata dai residenti, soprattutto d’estate. Negli ultimi 20 giorni sono stati controllati veicoli, per lo più moto e motorini. In totale sono state contestate 33 sanzioni per violazioni del Codice della strada. In particolare: 13 sanzioni per mancanza di revisione , 2 per mancanza dei dispositivi di equipaggiamento , 3 per mancanza di assicurazione , 6 per mancanza dei documenti , 2 per guida con patente scaduta. Mentre sono state 7 le sanzioni per eccessiva rumorosità della marmitta. Per quest’ultimi è scattata anche la richiesta di revisione straordinaria alla Motorizzazione civile.