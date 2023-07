“Ti do una mattina, voglio 5mila euro”. “Altrimenti salterai in aria, ti faranno fuori insieme alla tua famiglia”. Tentata estorsione a un medico: è questa l’accusa contestata a una 51enne. Per lei il processo si è aperto oggi al tribunale di Macerata, davanti al giudice Federico Simonelli.

I fatti contestati risalgono 2020. La sera del 22 settembre di quell’anno il medico aveva finito il turno di lavoro all’ospedale di Civitanova ed era andato alla sua auto. Lì aveva trovato dei biglietti minacciosi e una richiesta di denaro, con tanto di luogo e orario dove consegnare i contanti. Poi, sempre secondo quanto denunciò il medico e contesta l’accusa, la mattina dopo al medico erano arrivate due telefonate fatte da una donna che gli diceva «hai rovinato mio figlio» e «marcirai in galera».

Telefonate partite da due negozi di Civitanova dove i carabinieri erano andati per chiarire chi fosse stato a chiamare. In base a queste indagini era venuto fuori il nome della 50enne che conosceva il medico essendo stata in passato sua paziente. I soldi alla donna non sono mai stati consegnati. Così dopo il rinvio a giudizio oggi si è aperto il processo. La donna è difesa dall’avvocato Fabio Rocchi, l’accusa era sostenuta dalla pm Francesca D’Arienzo. Il medico non si è costituito parte civile. La prossima udienza è stata fissata peil il 26 settembre 2024, quando saranno sentiti i testi dell’accusa. La difesa della 51enne respinge ogni addebito.

*Il nome dell’imputata non viene indicato a tutela della vittima