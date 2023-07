Una polmonite, sarebbe questa la causa della morte di Augusto Marinucci, l’83enne che era stato investito a Monte San Giusto lo scorso 11 giugno e che si è spento all’ospedale di Civitanova il 23 giugno. In questi dodici giorni cos’è successo? Se lo chiede la procura con il pm Enrico Riccioni che coordina le indagini. Al momento è indagato, per omicidio stradale, il conducente dell’auto che ha investito l’83enne in via Macerata, intorno alle 6,30 del mattino dell’11 giugno. L’indagato è un giovane di 27 anni che vive a Mogliano. La procura ha fatto fare l’autopsia su Marinucci ed è emersa, in base ai primi accertamenti, come causa della morte una polmonite. Su questo ora la procura cercherà di vederci chiaro e per ricostruire tutti gli aspetti sarà necessaria una consulenza specialistica che oltre agli esiti dell’autopsia dovrà esaminare anche le cartelle cliniche del 83enne di Monte San Giusto.

(Gian. Gin.)