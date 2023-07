L’Amministrazione comunale ha messo a punto l’adeguamento funzionale dell’impianto sportivo “Don Silvestro Contigiani” nel quartiere Risorgimento. L’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo è iniziato a luglio 2022, con la sostituzione del campo principale in erba naturale con un campo in erba sintetica, nuova recinzione, impianto di irrigazione e nuovo impianto di illuminazione formato da quattro torri faro con luci al Led. Nuove anche le porte e le panchine, queste ultime omologate e predisposte per 16 persone. Un mese fa è arrivata la conferma del buon esito delle prove tecniche effettuate e la regolamentare omologazione da parte della Lnd (Lega nazionale dilettanti) per le categorie di gioco fino all’Eccellenza.

«La struttura sportiva del quartiere Risorgimento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – è molto frequentata dai nostri giovani e tante sono le richieste d’uso da parte delle società sportive. Ora finalmente il campo è realizzato in erba artificiale, omologato e munito di regolare certificazione per l’attività agonistica. Questo ulteriore intervento di riqualificazione dimostra l’attenzione di questa Amministrazione per le strutture di quartiere, per lo sport e per i giovani che hanno necessità di avere luoghi a loro dedicati. I luoghi di sport non sono finalizzati solo all’attività agonistica, ma diventano centri di socialità e aggregazione per la tutta comunità». I lavori sono stati effettuati dalle imprese Elisport costruzioni srl, Aldo Ilari e Ilari Sandro e C, Santini impianti srl, per un importo di 518.635 euro. Il progettista e direttore dei lavori è Marcello Santini, il responsabile unico del procedimento Marco Schiavoni.