Dopo aver percorso 1.160 chilometri in otto giorni Lorenzo Baccifava è arrivato in Armenia. L’audace ciclista di 33 anni, già noto per imprese ardue come la Montecosaro-Tokyo o Montecosaro-Capo nord in solitaria in bici ha completato questa mattina alle 2.46 ora locale la Ascend Armenia Dilijian arrivando sesto.

Si tratta di una gara estrema, con 21.140 metri di dislivello totali (quasi 2 volte e mezza l’altitudine dell’Everest) costellati di fatica ma anche di momenti di paura e ostacoli, Baccifava è riuscito a superare tutte le difficoltà incontrate lungo il percorso e a raggiungere il traguardo. Durante la gara, il montecosarese ha dovuto affrontare alcune avversità come un temporale in quota a 2.510 metri riuscendo a proteggersi grazie ad una capanna di pastori.

Nonostante le difficoltà la sua determinazione e la sua abilità nell’affrontare situazioni estreme lo hanno portato a superare anche questa sfida. E dire che per Baccifava era la prima gara e la partecipazione nasce più dalla voglia di visitare l’Armenia che di competere: «qualche mese fa mi sono svegliato con una gran voglia di visitare l’Armenia – racconta sui social – all’inizio ho iniziato a pianificare uno dei miei tipici viaggi in bicicletta ma non mi sentivo convinto. Cercavo qualcosa di diverso, qualcosa di più intenso e duro. Alla fine ho trovato questa incredibile gara ciclistica nelle zone più belle dell’Armenia. 1200 km di strade impegnative e paesaggi mozzafiato attraverso strade sterrate».