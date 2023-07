di Andrea Cesca

Sarà ancora Sefro, cittadina dell’Alto maceratese, ad ospitare la Recanatese per il ritiro precampionato. La seconda stagione consecutiva in Serie C dei giallorossi prenderà il via mercoledi 19 luglio con la seduta inaugurale di allenamento allo stadio Nicola Tubaldi.

Dal 22 al 29 luglio la comitiva si sposterà a Sefro, alloggerà all’Hotel Faustina e utilizzerà il campo sportivo comunale per le sedute di allenamento. La stagione ufficiale inizierà il 20 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, il campionato prenderà il via il 27 agosto.

Dopo la conferma al gran completo dello staff tecnico sono otto i giocatori che hanno accettato di restare agli ordini di Giovanni Pagliari e precisamente Alessandro Sbaffo, Edoardo Ferrante, Biagio Morrone, Gabriel Meli, Marco Raparo, Daniele Ferretti, Gianluca Longobardi, Daniel Giampaolo. Il volto nuovo per ora è quello di Federico Melchiorri.

«Mancano 7-8 petali per completare la rosa» dice mister Pagliari, nello specifico tre difensori, due centrocampisti ed paio di elementi nel reparto offensivo. Il calcio mercato, che ha aperto ufficialmente i battenti il 1 luglio, terminerà alle ore 20 del 1 settembre.

Dovrebbe essere arrivata in dirittura d’arrivo la trattativa fra il sodalizio leopardiano e il Palermo per la permanenza a Recanati del difensore Manuel Peretti. Il direttore tecnico Josè Cianni sta trattando gli attaccanti Alessio Re dell’Ascoli e Ciro Capasso della Fiorentina. Un altro nome “caldo” è quello di Giammario Piscitella, c’è stato un incontro tra le parti, il giocatore ha manifestato la volontà di approdare alla Recanatese, ma è legato da altri due anni di contratto con il Rimini.

Dopo sette stagioni sembra arrivata al capolinea l’avventura di Luca Senigagliesi, sul piede di partenza c’è anche Gianluca Carpani autore di dieci gol nello scorso campionato. Infine Filippo Guidobaldi, attaccante di Offagna classe 2004, potrebbe approdare alla Fiorentina.