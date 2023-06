Federico Melchiorri dal 1 luglio diventa un giocatore della Recanatese. Siglato l’accordo preliminare per la prossima stagione con il presidente Adolfo Guzzini. L’attaccante di Macerata, che vanta in carriera 165 gol in 501 partite, con 11 presenze in serie A (con le maglie del Siena, per il debutto, e del Cagliari), 220 in serie B con le maglie di Padova, Pescara, Cagliari (con la promozione in serie A), Carpi, Spal e Perugia, vestirà la maglia giallorossa nella squadra allenata da Giovanni Pagliari.

«Avevamo cercato Melchiorri già a gennaio, quando stava lasciando Perugia e siamo contenti di averlo con noi con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza in serie C, divertire i tifosi e far crescere i giovani che da giocatori come Melchiorri possono prendere esempio e consigli. Diamo a Federico il benvenuto e non vediamo l’ora di vederlo all’opera con la nuova maglia», queste le dichiarazioni del presidente Adolfo Guzzini.

Queste le prime dichiarazioni di Federico Melchiorri: «Ho scelto la Recanatese senza troppi dubbi e pensieri. E’ una società che conosco, che si muove con serietà e si impegna con una progettualità importante. So di entrare in una piccola, grande famiglia, so che giocherò vicino casa mia e questi elementi mi danno una carica speciale. Sono tranquillo, con la giusta fiducia e con la voglia di fare bene, tirando fuori questi stimoli ulteriori che ricevi quando rappresenti un luogo, una città, un territorio e accetti il progetto di chi ti fa sentire importante».

Ha sentito già mister Pagliari? «Si, Pagliari lo conosco da sempre, ci siamo confrontati centinaia di volte ma non ho avuto mai l’occasione di lavorare con lui. Con il mister e il direttore ci siamo confrontati valutando possibili scenari». Melchiorri non conosce il capitano Sbaffo avendolo incrociato solo in campo, da avversario, ed ha un precedente contro la Recanatese, quando vestiva la maglia della Maceratese, in Serie D.