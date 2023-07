di Monia Orazi

A Bolognola tornano gratuiti, almeno dal lunedì al venerdì i parcheggi a Pintura, fino al prossimo 30 novembre. Come ogni estate riapre al transito anche la strada che da Pintura conduce al rifugio del Fargno, ma la novità del 2023 è che si potrà percorrere solo a piedi o in bici. La strada viene chiusa in autunno ed in inverno, per evitare rischi per l’incolumità degli escursionisti, visto che negli anni è stata teatro di incidenti anche con esito fatale. La doppia novità è stata annunciata da due recenti provvedimenti comunali.

Per quanto riguarda il parcheggio a servizio della stazione sciistica di Pintura e la vicina area camper erano stati messi a pagamento lo scorso autunno dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Gentili, suscitando una serie di polemiche. Al contrario per la stagione estiva nei giorni feriali si può parcheggiare gratis. «Per dare il via alla stagione estiva, nell’ottica della promozione territoriale e in attuazione degli indirizzi dell’amministrazione condivisi con gli operatori turistici organizzati sul territorio, il Comune intende favorire l’accoglienza turistica lasciando uno spazio di sosta gratuito e abbassando le tariffe orarie e giornaliere dei parcheggi», si legge nel provvedimento comunale.

Nel dettaglio il parcheggio identificato con P2 sarà sempre gratuito, mentre il P1 ed il P3 saranno gratuiti dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica saranno gratuiti per la prima ora di sosta, l’orario della sosta a pagamento va dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Dopo la prima ora gratis il costo del parcheggio è di 1 euro l’ora, per l’intera giornata il costo complessivo è di 2 euro. Per l’area camper P3 la tariffa unica giornaliera sarà di 10 euro, stessa cifra per una parte della giornata.

Nell’ordinanza per la riapertura della strada del Fargno, scrive il sindaco Cristina Gentili: «È importante muoversi in montagna con idoneo equipaggiamento; a seguito degli eventi nivologici verificatisi nel 2022/2023 in località Pintura di Bolognola, sulla strada comunale Pintura – Forcella del Fargno si sono verificati profondi distacchi di materiale inerte dalla parete rocciosa. A seguito di una prima verifica effettuata dal personale del Comune di Bolognola sulla strada comunale Pintura – Forcella del Fargno è stata ritenuta percorribile esclusivamente a piedi ed ai soli mezzi autorizzati, forze dell’ordine e soccorsi». La strada era stata chiusa al transito con l’ordinanza del 26 ottobre 2022, in vista della stagione invernale che rende difficile percorrerla. Conclude l’ordinanza: «L’apertura al transito della strada comunale Pintura – Forcella del Fargno ai soli pedoni e biciclette ed ai soli mezzi autorizzati per i soccorsi e forze dell’ordine. È da considerarsi la chiusura totale al transito, lungo tutta la strada, a tutti i mezzi e pedoni in caso di diramazione di allerta meteo». Chi non rispetta quanto previsto dell’ordinanza comunale può essere punito con l’arresto sino a tre mesi o con una multa fino a 206 euro.