Francesca Gironi è la nuova presidente dell’Assemblea regionale del Consorzio di bonifica. Si è tenuta ieri ad Ancona la riunione con la quale sono state accolte le dimissioni di Michele Maiani – in carica dal 2015 – per proseguire poi con l’elezione all’unanimità di Francesca Gironi.

Jesina, 44 anni, allevatrice di cavalli e imprenditrice agricola, Gironi ricopre da anni incarichi collegati all’imprenditoria agricola in rosa di Coldiretti e rappresenta le Marche e l’Italia nel bureau di presidenza della Commissione femminile del Copa Coceca e come membro dell’Oma, nel comitato femminile dell’Organizzazione mondiale agricoltori. Nell’accogliere questo nuovo incarico, la Gironi ha voluto ringraziare quanti l’hanno preceduta alla guida del Consorzio: Claudio Netti, che prima da commissario e poi da presidente ha traghettato l’Ente verso una nuova dimensione regionale e Michele Maiani che ha girato le Marche in lungo e largo per raccogliere le istanze dei Consorziati sul territorio e trasformarle in risposte concrete. Invitata nei giorni precedenti a visitare le sedi del Consorzio, delle due società in house Bme (Bonifica Marche Engineering)/Bms (Bonifica Marche Service) e ad incontrare le tante professionalità che lo animano, la Gironi si è dichiarata molto colpita dalla tanta voglia di futuro dell’Ente.

«Ho visto entusiasmo, passione, innovazione e tanta, tanta visione – ha commentato – Già in altre occasioni avevo avuto modo di cogliere la forza motrice alla base del Consorzio. Ricordiamo più o meno tutti il clima di ostilità attraverso il quale questo Ente è riuscito a passare, arginando attacchi e prese di posizione strumentali, puntando ad una gestione virtuosa di quanto a propria disposizione, cercando, giorno dopo giorno, di costruirsi una nuova storia e un nuovo futuro. Non posso non apprezzare quanto fatto da chi mi ha preceduto e non posso non ringraziare per il Consorzio che trovo oggi». Il suo impegno, per i prossimi cinque anni sarà di consolidare il legame fra il Consorzio e le associazioni agricole marchigiane, da sempre referenti prime dell’Ente e tentare, insieme, di dare un segno forte nella lotta contro il dissesto idrogeologico e i cambiamenti climatici. «Il nostro ruolo – ha aggiunto – è chiaro e ci appartiene inequivocabilmente: siamo le sentinelle del territorio, il primo presidio ambientale; concorriamo alla difesa dal dissesto idrogeologico, alla sua tutela e al suo necessario sviluppo. Sono convinta che la sinergia con le associazioni agricole, con gli enti gestori, fra noi membri consorziati, possano dare un grande slancio alla crescita del Consorzio e del territorio tutto».

Francesca Gironi assume anche il ruolo di presidente Anbi Marche, espressione territoriale dell’Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. Anbi Marche opera, in linea con le funzioni e gli obiettivi nazionali, per promuovere la bonifica come attività di difesa e valorizzazione del territorio e per dar vita ad una vera e propria “cultura dell’acqua” che operi in maniera sinergica fra pubblico, privato e associazioni di settore.