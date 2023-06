di Stefano Fabrizi

Ancora un week end ricco di appuntamenti da nord a sud delle Marche. Occhi puntati sul Caterraduno a Pesaro, sul premio Massimo Urbani a Camerino e sul festival Io desidero a Civitanova. Non mancano momenti dedicati ai libri

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 30 GIUGNO

Civitanova – In programma dal 29 giugno al 2 luglio, dalle 21 allo spazio esterno del cinema Cecchetti, Io Desidero 2023, arrivato alla sua settima edizione, si può definire a tutti gli effetti un festival dei giovani, un contenitore che attiva in modo diverso forme di promozione e prevenzione sociale dando palco e megafono ai ragazzi.

Senigallia – Torna a Senigallia il Festival Internazionale del Fado dal 29 giugno al 1°luglio tre serate di grande musica in Piazza Roma. La biblioteca Antonelliana ospiterà dal 28 giungo una mostra di fotografie e disegni sui quartieri di Lisbona. Ospite d’onore dell’ultima serata Moni Ovadia.

Ancona – Da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio alle 18 al Parco ex Crass di Ancona Pic-nic nell’orto con Cecilia Raponi e Natascia Zanni regia di Adriana Zamboni consapevolezza alimentare (dai 5 anni). In scena giocano due personaggi a metà tra fumetto e realtà, usano oggetti ed elementi scenici inaspettati, mostrando al pubblico due differenti approcci al cibo e due opposti stili di vita. Ingresso 5 euro. Info: www.marcheteatro.it

Sirolo – A Casacon di Sirolo per le serate “Conchiglia Verde Amarcord”, dopo Sergio Caputo, i Dik Dik, la Rino Gaetano cover band e Ivan Cattaneo, sono in arrivo il 30 giugno Alberto Camerini, progetto musicale creato ad hoc da Casacon, per la celebrazione della musica italiana e il 7 luglio l’attesissimo Morgan.

Osimo – Con uno straordinario concerto dedicato alle canzoni di Sergeij Rachmaninov si inaugurano a Osimo gli “Incontri nel Chiostro” venerdì 30 giugno, alle 21, nel Chiostro San Francesco, l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale che ogni anno anima l’estate osimana. Info IAT Tel. 800.228800 – www.accademialiricaosimo.com.

Porto San Giorgio – L’assessorato alla Cultura, nell’ambito degli eventi della stagione estiva, ha inteso organizzare la prima rassegna culturale dal titolo “Un mare di libri”. Il programma è stato elaborato dal consigliere comunale Marco Tombolini e Leonardo Tosoni. Tre sono le date. Si parte venerdì 30 giugno (ore 22, ingresso libero) a villa S. Maria al Poggio (via Sam Francesco d’Assisi n. 5) di Porto San Giorgio con lo scrittore siciliano Pietrangelo Buttafuoco il quale ha scritto il primo libro postumo sul Cavaliere dal titolo “Berlusconi, il nuovo capitolo della commedia italiana”.

Pesaro – Caterraduno presenta una serie di appuntamenti fino al 2 luglio in diverso location di Pesaro. Venerdì 30 giugno alla Baia Flaminia: ore 6 Baustelle live; ore 18 Caterpillar Live con con Massimo Cirri e Sara Zambotti; ore 21:30 special guest Piqued Jacks dall’Eurovision Song Contest con Massimo Cirri e Sara Zambotti. Alle 21:30 Con Valerio Lundini & Ivazzanikki – Ema Stokholma Dj Set (in collaborazione con Comune di Pesaro, RaiRadio 2, Regione Marche, Libera). Sabato 1° luglio ore 11 Naufraghi senza volto di Cristina Cattaneo al Teatro Sperimentale; ore 18 in Piazza del Popolo Canto grande per la legalità con Don Luigi Ciotti di Libera; ore 22 alla Baia Flaminia Mirko Casadei Popular Folk Orchestra & Modena City Ramblers in concerto. Domenica 2 luglio alle ore alla Caletta del Molo di levante reading poetico all’alba con Guido Catalano. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: www.amatmarche.net.

Pesaro – Nel Cortile Palazzo Mosca di Pesaro venerdì 30 giugno alle 18 per Musica a Corte il Quartetto Saxophonie (Gretha Mortellaro sax soprano, Christian Summa sax contralto, Tommaso Rocchetti sax tenore, Luca Chiarini sax baritono): Biglietto 5 euro. Info: www.enteconcerti.it

Pesaro – Venerdì 30 giugno alle 19 alla Azienda Agricola De Leyva di Pesaro la Band Sonaàrt (Clarissa Vichi, voce – Manuel Casisa, tastiera – Giovanni Golaschi, basso – Luca Giavon, batteria Lorenzo Salucci, chitarra) presenta The Beatles – Decanto. Degustazione e concerti nelle cantine del territorio. Biglietto unico 25€ – Biglietto under 12 15€ – info e prenotazioni: 339 5670613 – www.orchestrarossini.it

Pesaro – Convegno di beneficenza di venerdì 30 giugno alle 18.45 a Pesaro nel salone degli affreschi di Villa Caprile promosso dal Comitato di Pesaro e Urbino dell’Unicef . All’incontro seguirà un’apericena nei giardini della villa – prenotazioni al 348 2369185.

APPUNTAMENTI DI SABATO 1 LUGLIO

Camerino – Sabato 1° luglio alla Rocca Borgesca di Camerino torna il Premio Internazionale Massimo Urbani. Dieci finalisti si contenderanno il premio. Il verdetto sarà affidato alla giuria presieduta da Francesco Cafiso. Ad aprire la serata, il sestetto di Antonio Ottaviano, vincitore della scorsa edizione. Il programma inizia alle ore 17. Info: www.musicamdo.it

Cingoli – A Cingoli, nel prestigioso spazio espositivo di S.Spirito, dal 1° al 30 luglio, si terrà la mostra Il segno inciso di Carlo Iacomucci: Incisioni (1993-2003). Inauguraione il 1° luglio alle 18. L’esposizione, a cura di Luca Pernici, intende documentare, attraverso una selezionata teoria di incisioni, l’evocativa produzione grafica del maestro marchigiano, illustre incisore, tra i più rappresentativi artisti del “segno inciso” dei nostri giorni.

Pollenza – Arriva la prima edizione del festival di pagina in pagina “So…Star tra i libri”. Sabato 1 e domenica 2 luglio il centro storico si animerà con presentazioni di libri, letture ad alta voce per bambini e bambine, cacce al tesoro e mostre. Il festival – organizzato dal Comune di Pollenza nel Chiostro dei Santissimi Francesco e Antonio – si aprirà il 1° luglio alle 17.30

Altidona – Un altro interessante appuntamento con la musica, sabato 1 luglio alle 21,15 nella Sala Colonna dell’Accademia Malibran di Altidona, per la rassegna Concerti Oro, è in programma il concerto Tra fantasia e variazione per viola e pianoforte del Duo Zohar, con la violista Chiara Murzi musicista di grande temperamento e calda sonorità e la pianista Cinzia Decataldo di grande sensibilità ed esperienza cameristica, direttore d’orchestra e compositrice, due brillanti artiste già affermate del panorama musicale classico.

Cupra Marittima – Al Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) sabato 1° luglio per la rassegna Tau in Marche va in scena Smania: la punizione di Dioniso da Baccanti di Euripide con Associazione Culturale Nuova Linfa per la regia Simone Amabili. Ingresso gratuito. www.amatmarche.net

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 2 LUGLIO

Macerata – Domenica 2 luglio a Palazzo Buonaccorsi di Macerata va in scena Satiri ore 19, ore 20.30, ore 22 (tre repliche per massimo 30 spettatori ciascuna). Coreografia e spazio Virgilio Sieni. Info: www.amatmarche.net

Urbino – Domenica 2 luglio in Piazza Duca Federico ad Urbino alle 21 Il Sogno di Shakespeare – I Nuovi Scalzi con Lidia Ferrari, Thilina Feminò, Ivano Picciallo, Zelia Pelacani, Pietro Quadrino, Piergiorgio Maria Savarese, Francesco Zaccaro per la regia Savino Maria Italiano. Info: www.centroteatrale.uniurb.it

Fermo – Domenica 2 luglio a Villa Vitali di Fermo alle 21:30 c’è Emis Killa – Summer Tour 2023. Biglietto unico 36,80 euro senza posti numerati. Info: www.amatmarche.net

Proseguono gli appuntamenti del bynight nelle Marche. Tra le proposte Alberto Camerini, Reinaldinho, Noyz Narcos e Goodboys

Venerdì 30 giugno

Al Mamamia di Senigallia Reinaldinho in concerto (Ex Terra Samba). Direttamente dal gruppo brasiliano di samba reggae e axé che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. Domani Noyz Narcos in concerto. After show con 5 ambienti musicali.

Allo Shada di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo che vede protagonista sul palco la Revolution Band, energia, ballo e divertimento non mancheranno. Al termine, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest Zelletta. Domani invece in esclusiva allo Shada special guest i Goodboys, gli artisti multi-platino con all’attivo più di 5 miliardi di streams e la nomination ai Grammy.

Non mancano all’appello: Ristorante Madeira di Civitanova, Cayo Coco, Miù Discodinner di Marotta, Terrazza di San Benedetto del Tronto.

Sabato 1° luglio

Si balla al Le Gall di Porto San Giorgio: guest Giulia Ottorini; Bagni Andrea a San Benedetto del Tronto; Baia Imperiale di Gabicce Mare, sabato pre Notte Rosa; Jonathan San Benedetto del Tronto; cena spettacolo e dopocena.

in collaborazione con marcheinfinite.com