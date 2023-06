Una dedica speciale da Google per i 225 anni della nascita di Giacomo Leopardi (29 giugno 1798). Oggi per chi si mette a fare una ricerca sul noto motore di ricerca ad accoglierlo troverà il poeta recanatese a cui è dedicato un Doodle (spesso l’azienda americana personalizza la pagina in occasione di qualche ricorrenza). E si tratta del primo personaggio del Maceratese, forse delle Marche, a cui Google fa un omaggio. Nell’immagine si vede Leopardi, seduto ad una scrivania, che scrive con una penna d’oca. Tutto incorniciato da una libreria colta da una luce violacea.



Leopardi negli ultimi anni è diventato un personaggio in crescita a livello internazionale e il Doodle di Google non è che l’ultima conferma. A Recanati Leopardi è un motore di turismo e cultura, ormai da anni, e sempre più iniziative vengono a lui dedicate. Un personaggio che si sta scoprendo, che va ben oltre l’immagine come si studiava a scuola di un personaggio tragico e “pessimista” ma un poeta capace di sfidare le regole del suo tempo, di guardare oltre, così moderno da potere, a 225 anni dalla nascita, essere un esempio per i più giovani. Tra questi: non perdere mai la bellezza della speranza, come scrive nel suo testamento poetico “La ginestra o Il fiore del deserto”.