La stagione estiva dell’Orchestra “Insieme per gli Altri” è iniziata, il pullman degli artisti solidali ha ripreso a viaggiare. «Lo scorso anno – scrive l’associazione – ci siamo spostati in lungo ed in largo, toccando punti diversi della Penisola. Piazze antiche con i loro alti campanili, teatri monumentali con le loro pregevoli testimonianze ma anche luoghi meno visibili, spazi pubblici diversificati, sale parrocchiali ed anche chiostri, palchi improvvisati. Tutto questo è già stato il nostro scenario recente e da qui, adesso, si riparte. Ripartire da quanto di buono è stato fatto»

L’orchestra ha ripreso la collaborazione con la rete Abruzzese dell’Avis, notoriamente votata a promuovere il verbo della donazione di sangue in forma artistica e musicale: «Con questa associazione abbiamo stilato un protocollo d’intesa che ha dato una cornice stabile e maggiormente definita alle collaborazioni già in essere. Insieme ad essa abbiamo anche incrociato i destini dell’Aido che promuove la cultura della donazione di Organi e tessuti ed entrambi i sodalizi vogliono favorire la conoscenza ed il mantenimento di stili di vita sani. Siamo nel comparto associativo della solidarietà sociale e ci sentiamo parte attiva e motivata con tutti coloro che vogliono impegnarsi nel sociale, a favore di iniziative benefiche».

L’orchestra è ripartita dalla città di Pescina il 24 giugno terra dove la letteratura italiana del Novecento ha lasciato tracce significative ed importanti; sempre in terra d’Abruzzo, il 7 luglio prossimo sarà accolta in territorio del Comune di Tocco Casauria dove la locale Avis festeggerà il traguardo del suo quarantennale di attività.

È il paese natale di Francesco Paolo Michetti, insigne attore, fotografo e lucido intellettuale del ‘900, compagno d’Arte di Costantino Barbella nonché frequentatore del Cenacolo Dannunziano che insieme al Vate scrisse pagine significative della Cultura Italiana del primo Novecento.

In quegli spazi vitali per l’Arte pittorica faremo risuonatore le nostre gioiose note rimettendo in campo la nostra voglia di sentirci utili al prossimo e riconfermando quanto piacevole sia promuovere iniziative di promozione sociale attraverso il codice di comunicazione della Bella Musica di ieri e di oggi.

Queste poi le date già programmate. Il 30 giugno alle 9,30 l’orchestra sarà al monumento dei caduti a Macerata per l’anniversario della Liberazione di Macerata.

A luglio l’1 alle 21 a Servigliano in piazza Roma per l’Albero dei Talenti, il 7 luglio alle 21 a Tocco da Casauria in piazza D. Stromei in favore dell’Avis comunale, il 9 a Numana alle 21 in piazza Del Santuario, il 12 alle 21 a Recanati in favore di Coop Terra e vita, il 14 alle 21 a Senigallia l’anniversario una Rotonda sul Mare, il 15 alle 21 a Serra San Quirico in piazzale della Libertà, il 19 alle 21,15 a Treia Santuario del Santissimo Crocifisso, il 20 alle 21,15 a Osimo nel chiostro di San Francesco in favore “Associazione Qui ed ora” e il 30 alle 21,10 a Recanati in Omaggio a Giacomo Leopardi.

Ad agosto, il 1 alle 21,15 l’esibizione a Porto Recanati in largo Porto Giulio, il 2 a Campofilone alle 21,15 nell’orto abbaziale in favore “Cser Terra Meraviglie di Campofilone”, il 19 a Numana in piazza Miramare, il 20 alle 21 a Pollenza nel Chiostro Oasi Di Santa Chiara Monastero San Giuseppe in favore “Sorelle povere di Santa Chiara”, il 26 alle 21 all’Arena Sferisterio.

L’ organico dei musicisti che compongono l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” magistralmente condotti dal direttore artistico maestro Gianpiero Ruggeri.

• Basso elettrico: Dario Matteucci ( vice presidente) e Diego Brocani;

• Chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

• Clarinetto: Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele, Cananà Tonio, Roberta Latini, Vittoria Luchetti;

• Cornamusa: Lorenzo Forconi.

• Euphonium: Giuliano Latini, Jak Coenen e Vanni Belfiore;

• Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio;

• Percussioni: Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani e Filippo Argentati;

• Sax Baritono: Sergio Giuli e Santelli Giorgio;

• Sax Contralto: Francesco Carducci, Migliozzi Ugo Pio; Mariske Engelbert; Stefania Canari e Maria Sole Luchetti,

• Sax Soprano e sax Contralto Vincenzo De Angelis;

• Sax Tenore: Emiliano Bastari; Paolo Luchetti e Roberto Benigni;

• Tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci; Sileoni Antonio;

• Trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli.

«Il presidente dell’Orchestra Gianni Silvi desidera porgere un immenso grazie ai nostri sostenitori, cioè ai titolari delle aziende che si impegnano per portare avanti questa Orchestra Solidale nonostante il periodo poco favorevole all’economia:

• l’ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali;

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro;

• Ing. Jurek Mosiewicz e Dott. Angelo Calebrese delle Tenute Murola di Urbisaliglia;

• Mario Marinelli della Rhutten di Caldarola.

Tutti gli eventi possono essere seguito sulla pagina faceebok dell’Orchestra “ orchestra fiati insieme per gli altri” curata dalla nostra web manager Oana Mateescu».