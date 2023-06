Si è svolta oggi a Palazzo Volpini una piccola cerimonia di saluto per il pensionamento dell’agente il maresciallo maggiore della polizia municipale Antonella Marchetti. «Marchetti, assunta nel lontano 1987 – ha detto l’amministrazione – rappresenta una sorta di memoria storica per il Comando di polizia municipale del nostro Comune».

Parole di ringraziamento per il servizio prestato con impeccabile impegno sono state rivolte alla neo pensionata dal sindaco Andrea Michelini. Nell’occasione lo stesso primo cittadino ha conferito a tutti gli agenti di polizia municipale in servizio durante il particolare periodo della pandemia Covid-19 l’encomio proposto dalla Regione Marche con la seguente motivazione. A nome di tutta la città, l’Amministrazione comunale e il sindaco Andrea Michelini ringraziano gli agenti e il maresciallo maggiore Antonella Marchetti «per i servizi resi e per quanto continuano a fare quotidianamente per la nostra realtà».