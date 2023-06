Sono iniziati ieri i lavori per alla sistemazione della strada in contrada Potenza, all’altezza della Centrale Idroelettrica, che era stata chiusa lo scorso 15 giugno per ragioni di sicurezza. E’ intervenuto il Genio Civile Marche Sud. Terminato l’intervento di somma urgenza all’altezza della rotatoria Anas, la cui richiesta del Comune è stata accolta con celerità dall’ingegnere Vincenzo Marzialetti, sarà ripristinata la normale viabilità.

«La piena del Potenza – spiega l’assessore Paolo Renna – aveva procurato l’erosione vicino alla strada e si è portata via 4-5 metri di sponda.

Dopo un sopralluogo con il genio Civile, sono partiti i lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della sponda verso la strada. Quindi la riapertura potrebbe avvenire già la prossima settimana».

(Redazione Cm)