La Guardia di finanza festeggia i 249 anni della fondazione. A Macerata celebrazioni nel pomeriggio al comando provinciale di viale Indipendenza, intanto è stato occasione questa mattina per fare un bilancio del 2022 e dei primi cinque mesi del 2023. Scoperti 98 evasori totali, trovati 55 lavoratori in nero, un uomo arrestato per caporalato, scoperte frodi per oltre 6 milioni di euro nell’ambito delle indebite compensazioni dei crediti d’imposta tanto per citare alcune delle operazioni.

CREDITI D’IMPOSTA – I finanzieri tra il 2022 e i primi 5 mesi di quest’anno hanno svolto oltre 6mila interventi ispettivi e 800 indagini per contrastare illeciti economico-finanziari e combattere le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Sono 58 gli interventi e 31 le indagini per contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta, che hanno permesso di scoprire frodi per oltre 6,3 milioni di euro e di sequestrare crediti inesistenti per un ammontare di circa 3 milioni di euro.

EVASORI E LAVORO – Individuati 98 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, e 55 lavoratori in “nero” o irregolari, con la verbalizzazione di 29 datori di lavoro. Denunciato e arrestato un datore di lavoro per “caporalato” nei confronti di 11 vittime. Scoperti, inoltre, 4 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte. I denunciati per reati tributari sono 80.

Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa 1,3 milioni di euro. Sono state avanzate 41 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

I 147 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare circa 5mila chili di prodotti energetici e circa mille litri anidri di prodotti alcolici, oltre a constatare 28 irregolarità in materia di pubblicità dei prezzi da parte di distributori di carburanti.

Nel settore delle dogane e del gioco illegale e irregolare sono stati eseguiti 29 interventi, riscontrando violazioni in 2 casi.

SPESA PUBBLICA – L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Particolare attenzione ai progetti e investimenti finanziati con risorse del Pnrr. I finanzieri in provincia hanno svolto 13 interventi con 10 persone denunciate e 3 arresti. Scoperti contributi indebitamente richiesti (e in parte percepiti) per circa 4 milioni di euro, di cui circa 1,1 milioni di euro sottoposti a sequestro.

Complessivamente i finanzieri hanno svolto 331 interventi nel settore, cui si aggiungono 21 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea (Eppo), al cui esito sono stati denunciate 142 persone e segnalati alla Corte dei conti 4 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 1,8 milioni di euro.

Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell’Unione europea ammontano a oltre 3 milioni di euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a circa 2,5 milioni di euro. Operati sequestri per oltre 1 milione di euro.

REDDITO CITTADINANA – In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 165 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti (e in parte percepiti) per circa 820 mila euro e denunciare 106 responsabili.

APPALTI – Nel settore degli appalti, sono state monitorate, nel corso di 11 interventi, procedure contrattuali per oltre 54 milioni di euro. I finanzieri hanno stata svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti. In tale comparto, sono stati svolti 10 interventi che hanno portato alla denuncia di 2 persone.

RICICLAGGIO – In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 23 interventi, che hanno portato alla denuncia di 30 persone, con 3 arresti e il sequestro di circa 7,5 milioni di euro. Sono state analizzate 372 segnalazioni di operazioni sospette.

Ammontano a circa 20mila euro i sequestri eseguiti in materia di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti.

FALLIMENTI – In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa il valore delle distrazioni accertate è stato pari a circa 1,7 milioni di euro.

ANTIMAFIA – In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposte ad accertamenti patrimoniali 31 persone, conclusi con proposta alla procura di adozione di provvedimenti di sequestro e confisca di beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie per un totale di circa 1,7 milioni di euro.

Sono stati eseguiti, poi, 2.488 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (2.447) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

DROGA – I finanziari hanno sequestrato, in territorio nazionale, circa 250 chili di droga: tra marijuana (circa 213 chili), hashish (oltre 35,5 chili), cocaina (oltre 400 grammi), e poi 98 piante di cannabis. 65 le denunce (per nove è scattato l’arresto).

TUTELA MERCATO – Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 88 interventi, sviluppate 59 indagini su delega della procura, denunciate 24 persone sequestrati oltre 990mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del Made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

