In occasione della cerimonia per il 249esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza che si è svolta a Roma, sono stati premiati sei luogotenenti, comandanti di tenenza (uno per ciascun comando interregionale), che si sono particolarmente distinti in servizio.

Per il comando interregionale dell’Italia centro settentrionale, che comprende Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il riconoscimento è andato al luogotenente Diego Crovace, comandante della tenenza di Porto Recanati. L’elogio è andato al sottufficiale “per aver operato quale comandante di reparto territoriale con lodevole spirito di sacrificio, contribuendo a garantire la tutela della legalità economico – finanziaria nella circoscrizione di competenza. La meritoria azione di comando permetteva al reparto di conseguire brillanti risultati operativi suscitando l’apprezzamento delle istituzioni e della cittadinanza”. Il giorno precedente, il luogotenente Diego Crovace è stato al Quirinale, per essere ricevuto, nell’ambito di una delegazione di appartenenti alle Fiamme gialle, dal presidente della Repubblica. Crovace, 59 anni, originario della provincia di Taranto, laureato in Economia e commercio, è al comando della tenenza di Porto Recanati dal 2018, dopo che in precedenza ha ricoperto prestigiosi incarichi operativi.