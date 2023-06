Trovato con 4 etti di cocaina in casa e flaconi e fiale di anabolizzanti: arrestato dai carabinieri del Nas di Ancona un body builder e imprenditore di Porto Recanati, Riccardo Zagaglia. I carabinieri hanno fatto una perquisizione a casa del body builder, molto noto nell’ambiente sia per aver avuto palestre che negozi che vendevano integratori, e lì hanno trovato circa 400 grammi di cocaina e confezioni di analizzati (tra cui una fiala di Nandrolone. Tutto finito sotto sequestro. Inoltre i carabinieri hanno trovato anche circa 9mila euro. In seguito alla perquisizione, Zagaglia è stato messo agli arresti domiciliari in attesa della convalida. L’uomo, 41enne, è assistito dall’avvocato Simone Santoro.