Divieto di balneazione a Porto Recanati

Acque off limits a 350 metri a sud della foce del Potenza e in direzione fosso Acquarolo a Porto Recanati. Il sindaco Andrea Michelini ha emesso l’ordinanza che vieta la balneazione nel tratto di costa interessato dal divieto per il superamento dei parametri relativi all’escherichia coli. Ad accertare lo sforamento le analisi dell’Arpam comunicate questa mattina in comune. Il tratto di costa su cui insiste il divieto interessa lo chalet balneare Il Vascello. Proprio oggi l’Arpam, a seguito dei nuovi campionamenti effettuati a Civitanova aveva verificato il ritorno alla normalità rispetto agli enterococchi intestinali trovati nella zona sud, alla foce del Chienti, sforamento dovuto ad uno sversamento ancora di origine sconosciuta che aveva interessato a monte il fiume Fiastra. Ora un nuovo stop, questa volta a Porto Recanati. Le analisi verranno ripetute con nuovi campionamenti.