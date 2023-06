Vanno a lavorare di domenica mattina di buon ora, per un consegna importante. Ma trovano la serratura della porta d’ingresso completamente incollata. E’ la disavventura capitata stamattina alla Libellula Maison, la sartoria di Eura Staffolani che si trova in via Dante Alighieri a Civitanova. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per risolvere la questione, ma la rabbia per quello che viene considerato un dispetto o una bravata è tanta.

«Abbiamo lavorato fino a mezzanotte perché abbiamo una consegna da rispettare – spiega Martina Staffolani, sorella della titolare – un’intera collezione per un negozio che aprirà in Sicilia, per cui stiamo lavorando come forsennate perché le cose sono tante da fare, tanti modelli che ha disegnato interamente mia sorella. Così stamattina siamo arrivate molto presto per ricominciare a lavorare ma qualcuno ci ha fatto un dispetto oppure è stata una bravata: hanno buttato la colla sulla serratura di ingresso e ci siamo ritrovati con la porta completamente bloccata. Abbiamo provato prima da sole, poi quando abbiamo visto che era una cosa complicata abbiamo allertato i vigili del fuoco. Una rabbia tremenda, siamo state tre ore ferme qui davanti. Al di là del danno, in tre ore non so quanti abiti avremmo tirato fuori, abbiamo una scadenza da rispettare e questa è una cosa che ci lascia molto amareggiate. Presenteremo denuncia ai carabinieri».