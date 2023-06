Teatro Annibal Caro pieno per Dente. Il cinema ha incontrato la musica ieri sera quando nell’ambito del Civitanova film festival, in collaborazione col Fool festival, il cantautore ha incantato il pubblico civitanovese.

Un concerto incastonato come una gemma all’interno del lungo festival che quest’anno ha avuto numerose tappe di avvicinamento e che si avvia alla conclusione con la proclamazione dei vincitori del concorso. Nel pomeriggio alla locanda Fontezoppa Alberto Morsiani ha dialogato con i direttori artistici sulla figura del regista Quentin Tarantino. Ma il programma prosegue con un altro atteso incontro previsto per venerdì con il professore “social” Enrico Galiano. Ma tanti gli appuntamenti previsti per oggi: alle 18.30 al caffè del teatro Cerolini di Civitanova Alta il libro Marche d’autore – I misteri a cura di Jonathan Arpetti e David Miliozzi, si torna poi alle 21.30 al cineteatro Cecchetti per la proiezione di altri 9 corti in concorso.

Domani, venerdì 23 giugno si torna a Civitanova Porto al cinema Cecchetti, dalle 21.15. Prima si proietta il cortometraggio Farah, realizzato nell’ambito del piano nazionale cinema e immagini per la scuola e dalle 22 arriva Enrico Galiano partendo dal suo libro Scuola di felicità per eterni ripetenti (evento in collaborazione con la rassegna Io Desidero). Insegnante in una scuola di periferia, Galiano ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it.