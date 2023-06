Riapre Calzedonia nella storica sede di Corso Umberto I, 109 a Civitanova. Torna a riaccendersi dei colori dell’estate la vetrina di uno dei negozi più amati, dopo due anni di inattività dovuti al fatto che l’edificio dove si trovava il negozio era staticamente non più idoneo, quindi la proprietà lo ha demolito e ricostruito. Il gran giorno sarà sabato 24 giugno alle 9; il negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica compresa, in orario mattutino e pomeridiano.

«Dopo due anni riapriamo finalmente i battenti – racconta emozionata Laura Zagaglia amministratrice della ditta che gestisce il punto vendita, tra scatoloni ed il caos dell’allestimento – sono stati due anni di attesa per noi e per i clienti, che in più occasioni ci hanno chiesto quando era prevista la riapertura. In tanti nel frattempo sono venuti nel nostro punto vendita del Cuore Adriatico; ora potranno finalmente tornare a passeggiare per le vie del Corso e trovarci fisicamente presenti, in un locale completamente rinnovato come layout interno e per quanto riguarda l’edificio, che ora ha una delle più belle facciate lungo il Corso. Il negozio è stato completamente rinnovato anche per quanto riguarda la tecnologia, ciò che è rimasto immutato è la competenza e la cortesia delle nostre venditrici. Ormai siamo entrati nel cuore dell’estate e siamo pronti ad accogliere la nostra clientela».

Sostenibilità e digitalizzazione avanzata, all’interno di un ambiente completamente rinnovato, il punto vendita Calzedonia in corso Umberto I ripropone il fortunato format di arredamento dei punti vendita del brand, che lo hanno reso particolarmente apprezzato in Italia, con arredi realizzati con materiali all’insegna del rispetto per l’ambiente e legno derivante da foreste certificate, secondo i parametri di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. L’ambientazione è quella di un loft, è presente un video wall, cioè uno schermo digitale per presentare prodotti e stili. «Vi aspettiamo da sabato prossimo alle 9 per una giornata di festa – spiega Laura Zagaglia – siamo aperti tutti i giorni compresa la domenica, al mattino e al pomeriggio. Aderiamo anche all’apertura serale il mercoledì, nei mesi di luglio e agosto per iniziativa dell’associazione commercianti del centro, per un po’ di passeggio al fresco e shopping serale. Civitanova è un polo in crescita dal punto di vista demografico, abitativo ed anche commerciale, lo dimostra anche il fatto che di recente hanno aperto sedi commerciali anche di marchi importanti».

«Questa per noi è una scommessa – continua Laura Zagaglia – riprendere nel segno di una continuità interrotta per due anni e solo a causa della condizione dell’edificio, che ora è letteralmente rinato dalle sue ceneri, ancora più bello e funzionale che mai. Vogliamo continuare a investire in questo settore, per noi Civitanova è una sede importante. Il nostro valore aggiunto è dato dalla vendita assistita, per seguire il cliente in tutte le sue necessità. Offriamo anche il servizio di ritiro in negozio della merce ordinata on line. Ciò che per noi ha fatto la differenza negli anni e ci consente di tornare di nuovo operativi nel cuore del centro sono stati la fidelizzazione del cliente, l’attenzione alle sue esigenze e la cortesia del nostro personale».

(Articolo promoredazionale)