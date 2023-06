Pubblicato l’avviso del Ministero della Cultura finalizzato a sostenere iniziative imprenditoriali finalizzate al recupero del tessuto economico-produttivo dei piccoli borghi, riservato in via esclusiva ai Comuni vincitori del bando di cui ai fondi Pnrr “M1C3 Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi storici”.

Tra le tre aggregazioni finanziate nelle Regione Marche, i Comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano e Loro Piceno sono risultati vincitori del bando sopramenzionato con il progetto associato “Qui Val di Fiastra”, a cui è stato assegnato un contributo a fondo perduto pari a 2.091.512,80 euro.

Distintosi per qualità della proposta ed innovazione, il Progetto intende rivitalizzare il territorio e promuovere la rigenerazione locale, potenziando l’offerta di servizi e infrastrutture, per contribuire a contrastare la tendenza allo spopolamento propria delle aree dell’entroterra. Tocca ora alle micro, piccole e medie imprese del territorio poter accedere ai fondi del nuovo bando, fondi che possono arrivare fino ad un massimo di 1.100.025,05 euro.

Chiamate a prendere parte in maniera coerente con la progettazione dei Comuni, le imprese possono presentare proposte volte a favorire il rilancio dell’economia locale, a potenziare l’offerta di servizi, sia per la popolazione che per i visitatori, e ad accrescere la sostenibilità ambientale. La misura copre, in definitiva, uno spettro di progetti imprenditoriali molto ampio, che spazia dagli ambiti delle attività culturali, creative, turistiche e commerciali fino al settore agroalimentare ed artigianale.

Tra gli investimenti ammissibili, anche quelli nel campo della riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi, dello smaltimento dei rifiuti e della predisposizione di innovative soluzioni di economia circolare. La partecipazione è possibile sia come singolo che in aggregazioni, già costituite o da costituirsi. Al fine di promuovere la Misura, i tre Comuni coinvolti propongono il seguente calendario di incontri informativi: il 22 giugno alle 21 al teatro comunale di Loro Piceno, il 26 giugno alle 21 al museo “Contratti Ventura” di Colmurano e il 28 giugno alle 21 a Ripe San Ginesio, Centro Culturale “E. Pasquali”. I soggetti interessati sono invitati a partecipare.