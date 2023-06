Automobilisti infuriati per le lunghe code legate ai lavori dell’Anas a Sforzacosta. C’è chi questo pomeriggio alle 16,30 (dunque nemmeno un orario di punta) ha impiegato 35 minuti per scendere da Macerata e raggiungere la frazione.

Sforzacosta non è una soluzione per andare a Macerata. E nemmeno per uscirne. I lavori partiti ieri che riguardano la messa in sicurezza del ponte sul fiume Chienti lungo la Statale 78 stanno già causando enormi disagi agli automobilisti che si trovano a dover affrontare lunghe code sia per salire a Macerata (oggi alle 17 c’era una fila che da Sforzacosta raggiungeva l’uscita della superstrada) sia per entrare (c’è chi lamenta di averci messo oltre mezz’ora per scendere dal centro, chi dice di aver impiegato circa un’ora). Insomma record di lentezza per fare i pochi chilometri che separano la frazione dal capoluogo. I lavori sono in corso, con mezzi che si stanno occupando dell’asfaltatura, lungo la statale 78, che passa dentro il borgo.