di Laura Boccanera

Stroncato da un male, muore a 51 anni Marco Micucci, campione di biliardo e titolare in passato, assieme al fratello Francesco, della storica sala biliardo “Diamante” di via Civitanova. Negli anni Novanta era luogo di ritrovo per gli appassionati della “stecca”.

Marco Micucci aveva appena 51 anni e da qualche tempo combatteva contro un tumore. Micucci si è arreso ieri sera al suo male e oggi in tanti lo ricordano con affetto e commozione.

Fra questi Giacomo Sediari del comitato Marche Stecca, porgendo ai familiari anche le condoglianze della Fisbb comitato regionale Marche.

Tantissimi i messaggi su Facebook da parte del mondo del biliardo: lo ricorda Claudio Bono come «un ragazzo per bene, un innamorato del biliardo e della vita, quante chiacchierate ci siamo fatti quando ci vedevamo. Hai seminato tantissimo nella disciplina del 5 birilli in una Regione che più di 20 anni fa era patria delle boccette, te ne sarò per sempre grato». Come pure Natale Dario, presidente regionale Fibis Abruzzo Molise: «Era il 1994 quando venivo a giocare a Civitanova il campionato a squadre con il Camerino e ti conobbi. Vere e proprie battaglie sportive. Tu eri una eccellente prima categoria ed io e tuo fratello Francesco due buone seconde. I tuoi capelli lunghi racchiusi in un codino ed il tuo sorriso gentile ci accoglievano sempre con gentilezza. Inutile dire il vuoto che lasci nel mondo del biliardo nazionale. Ti ricorderemo sempre con affetto campione». Lascia la moglie Annarita Tartufoli, il fratello Francesco e la mamma. Il funerale verrà celebrato domani alle 17 nella chiesa di Cristo Re partendo dalla sala del commiato Terra e Cielo di via Cecchetti.