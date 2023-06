L’eccellenza automobilistica si mette in mostra il 16, il 17 e il 18 giugno al Centro Val di Chienti con un evento imperdibile: Lancia Story in Val di Chienti. Una grande occasione per tutti gli appassionati di automobili a marchio Lancia che potranno ammirare da vicino i modelli più caratteristici, eredità di un marchio che ha contribuito in modo significativo all’industria automobilistica con il suo design elegante, l’attenzione ai dettagli e le soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Saranno esposti dodici modelli: 1926 Lambda Torpedo, 1933 Augusta, 1938 Aprilia, 1952 Ardea , 1956 Aurelia B24, 1958 Aurelia B20, 1961 Flaminia GT Touring, 1962 Appia Sport Zagato, 1967 Flavia Sport Zagato, 1967 Fulvia Rallye 1,3 HF, 1982 Beta HP Executive e 1989 Delta HF Integrale. Una selezione che abbraccia anni diversi e racconta una storia ricca di eleganza e prestazioni straordinarie. Il Centro Commerciale Val di Chienti offre questa iniziativa imperdibile in modo totalmente gratuito a tutti i suoi visitatori. Per maggiori informazioni è consultabile il sito centrovaldichienti.it e i profili social del Centro, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.

(Articolo promoredazionale)