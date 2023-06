Summer time 2023, calendario degli eventi dell’ estate settempedana. Da giugno a settembre in città concerti, rievocazioni, manifestazioni sportive di vario genere, rassegne, festival, spettacoli di musica, danza, cabaret, mercatini e passeggiate. Appena conclusi i festeggiamenti per il patrono San Severino e con il Palio dei Castelli, il 17 giugno nelle principali vie e piazze della città, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune, ritorna Nottambula, a partire dalle 17 e fino a tarda notte fitto programma di spettacoli, esibizioni, degustazioni e tanto altro ancora in diversi punti della città.

Giugno continua con la partita di scacchi viventi a cura del circolo la Torre Smeducci del 21 giugno i Piazza del Popolo , dal 23 al 25 giugno le feste medievali a Elcito, il 24 e 30 e ulteriore data a luglio la rassegna teatrale dialettale a Granali. Doppio appuntamento il 1 luglio con il campionato italiano di trail in Piazza del Popolo e poi la festa della Liberazione a cura dell’Anpi a Piazzale Smeducci a Castello a Monte.

Luglio prosegue ricchissimo, il 6 prende il via in Piazza del Popolo la rassegna cinematografica “Una Piazza da Cinema”, e ancora il Gran Gala della Moda il 15, il giorno successivo domenica 16 inaugurazione della mostra “Il gioco delle parti” dell’Istituto di restauro dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata presso Palazzo Servanzi Confidati, il week end dal 21 al 23 luglio il San Severino Blues Marche Festival Castello a Monte. il mese si chiude con “90 Mania Show”il 29 luglio e il classico appuntamento alle Terme Romane, quest’anno on le “Memorie di Adriano”. La programmazione di agosto si apre il 5 con “Amici Show” in Piazza del Popolo, poi il 9 il ritorno di Mafalda Minnozzi a piazzale Smeducci a Castello a Monte, il 12 visita guidata animata della città con Dialettando per vicoli a cura dell’Associazione Culturale L’alternativa, lo Street Food Festival dal 31 agosto al 3 settembre a Piazzale Grandinetti. In fine il 10 settembre evento dedicato ai più piccoli con “Una Piazza da Bimbi” e il 17 si va alla scoperta dei cortili nascosti on “Borghi Aperti”. Aggiornamenti sul cartellone “Summer Time 2023” su Facebook e Instagram.

