Incidente sul lavoro, 54enne cade da un’altezza di cinque metri: trasportato a Torrette in condizioni molto gravi. E’ successo intorno alle 10,15 a Civitanova, in via Ugo Bassi.

Secondo una prima ricostruzione, affidata agli ispettori dello Spsal dell’Ast che si occupano di chiarire la dinamica di quanto accaduto, l’uomo, dipendente di una ditta, stava montando una zanzariera all’interno di un appartamento. Mentre installava il dispositivo si è sporto da una finestra che si affaccia su una tettoia e ha appoggiato il piede sulla copertura, ma quest’ultima ha ceduto. E’ precipitato nel vuoto da un’altezza di cinque metri, finendo all’interno di un capannone.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e gli operatori dell’emergenza che lo hanno soccorso e rianimato. Nel frattempo è stata allertata l’eliambulanza, che è atterrata nelle vicinanze dell’abitazione, e predisposto il trasferimento del 54enne all’ospedale di Ancona. Ha riportato un trauma cranico ed è in prognosi riservata, le sue condizioni sono molto gravi.

(Redazione Cm)

(Servizio in aggiornamento)